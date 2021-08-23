«Львов», ведя в счете, уступил «Ингульцу». «Горожане» пропустили дважды за две минуты

Подопечные Бессмертного не удержали положительный результат из-за собственных ошибок

Фото - ФК Львов

В пятом туре украинской Премьер-лиги «Ингулец» на выезде добыл волевую победу над «Львовом».

Довольно быстро хозяевам удалось открыть счет. Отличился Грисьо. В первом тайме моменты имели обе команды, но забила одна.

А после перерыва гостям удалось перевернуть игру. В течение двух минут Козак и Ситало вывели вперед уже «Ингулец».

В обоих случаях определяющими стали ошибки «горожан». Сначала к голевой атаке привела обрезка автора первого мяча во встрече. Далее неоправданно далеко из ворот вышел Ильющенков, через которого оставалось просто перебросить мяч.

«Ингулец» набирает очки во втором туре подряд и потихоньку выкарабкивается из зоны вылета в турнирной таблице. «Львов» остался с двумя пунктами.

УПЛ, 5 тур

«Львов» – «Ингулец» 1:2

Голы: Грисьо, 14 – Козак, 53, Ситало, 54

«Львов»: Ильющенков, Крушинский, Махмутович, Зозуля, Якимец, Грисьо (Ныч, 72), Довгий (Брикнер, 71), Политыло (Чирьяк, 83), Алваро (Рожерио Шина, 71), Ренан Абнер, Ньярко (Семенив, 86).

«Ингулец»: Шуст, Опанасенко, Бен-Салем, Ковалев, Полегенько, Шарай (Асмелаш, 89), Козак (Коваленко, 65), Бартулович (Коробенко, 65), Запорожец, Шишка (Поспелов, 89), Ситало (Стефен, 79).

Предупреждение: Довгий