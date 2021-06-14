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Ляпорт потребовал у «Манчестер Сити» трансфер в «Барселону»

Защитник потерял место в составе команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:26
Ляпорт потребовал у «Манчестер Сити» трансфер в «Барселону»
Фото: BBC

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт хочет перебраться в «Барселону».

27-летний игрок попросил «горожан» отпустить его в испанскую команду. Он выпал из стартового состава «Ман Сити» в прошлом сезоне и не видит перспектив в будущем.

Поскольку у клубов хорошие отношения, а его трансфер «Барса» не потянет, Эмерик просит «Ман Сити» отпустить его. Возможно, речь идет об аренде.

Как сообщает Diario Sport, взамен Ляпорта «Ман Сити» может потребовать игроков «Барсы».

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Манчестер Сити Эмерик Ляпорт

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