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Одноклубник Зинченко попал в сферу интересов «Реала» и «Барселоны»

Защитник «Манчестер Сити» может переехать в Испанию

Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:55
Одноклубник Зинченко попал в сферу интересов «Реала» и «Барселоны»
Эмерик Ляпорт / Фото - goal.com
«Реал» и «Барселона» заинтересованы в услугах защитника «Манчестер Сити» Эмерика Ляпорта. Об этом сообщает Caughtoffside.

Сам игрок недоволен своим положением в «Манчестер Сити», поэтому может рассмотреть возможность перехода в другую команду.

Накануне Ляпорт, родившийся во Франции, решил защищать цвета сборной Испании. Он уже провел за команду один матч и поедет в ее составе на Евро-2020.

В минувшем сезоне защитник сыграл в 27 матчах, в которых отметился двумя голами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может распрощаться с четырьмя игроками ради покупки форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Владимир Кириченко
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Теги

Эмерик Ляпорт Манчестер Сити Барселона (футбол) Реал Мадрид (футбол)

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