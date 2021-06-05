Ляпорт будет играть за сборную Испании
Одноклубник Зинченко попал в сферу интересов «Реала» и «Барселоны»
Защитник «Манчестер Сити» может переехать в Испанию
14:55
Эмерик Ляпорт / Фото - goal.com«Реал» и «Барселона» заинтересованы в услугах защитника «Манчестер Сити» Эмерика Ляпорта. Об этом сообщает Caughtoffside.
Сам игрок недоволен своим положением в «Манчестер Сити», поэтому может рассмотреть возможность перехода в другую команду.
Накануне Ляпорт, родившийся во Франции, решил защищать цвета сборной Испании. Он уже провел за команду один матч и поедет в ее составе на Евро-2020.
В минувшем сезоне защитник сыграл в 27 матчах, в которых отметился двумя голами.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может распрощаться с четырьмя игроками ради покупки форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.
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