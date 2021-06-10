Макаренко: «У нас уже было одно теоретическое занятие по Нидерландам»

Сборная Украины сыграет первый матч на Евро-2020 13-го июня

Евгений Макаренко / Фото: Sport.ua

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко высказался о прибытии команды в Бухарест и подготовке к матчу с Нидерландами. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Нас очень тепло встретили в Бухаресте. Чувствуем себя как дома. Хорошая атмосфера в гостинице, тренировочное поле в прекрасном состоянии. Появилось повышенное внимание со стороны журналистов. Чувствуется атмосфера приближающихся матчей чемпионата Европы. Уже было одно теоретическое занятие по ближайшему сопернику – Нидерландам. Нас ознакомили с общими игровыми принципами этой команды. Как она будет играть, как играла в последних матчах».

Первый матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами 13-го июня.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.