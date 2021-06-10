Малиновский: «Миколенко и Макаренко могли бы играть в топ-клубе Италии»
Макаренко: «У нас уже было одно теоретическое занятие по Нидерландам»
Сборная Украины сыграет первый матч на Евро-2020 13-го июня
Евгений Макаренко / Фото: Sport.ua
Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко высказался о прибытии команды в Бухарест и подготовке к матчу с Нидерландами. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
«Нас очень тепло встретили в Бухаресте. Чувствуем себя как дома. Хорошая атмосфера в гостинице, тренировочное поле в прекрасном состоянии.
Появилось повышенное внимание со стороны журналистов. Чувствуется атмосфера приближающихся матчей чемпионата Европы.
Уже было одно теоретическое занятие по ближайшему сопернику – Нидерландам. Нас ознакомили с общими игровыми принципами этой команды. Как она будет играть, как играла в последних матчах».
Первый матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами 13-го июня.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
Комментарии 0