«Ворскла» просматривает английского нападающего, который выступал за молодежку «Тоттенхэма»
Максимов: «Думаю, Рангель нам поможет. Он забивной форвард и от него мы будем ждать голов»
Тренер «Ворсклы» поделился ситуацией в команде перед возобновлением чемпионата
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ситуацией в команде перед возобновлением чемпионата.
«Готовимся, как обычно, но у нас кадровые потери. Времени, конечно, было достаточно, чтобы многое привести в порядок».
Что дал команде этот контрольный матч?
«Сыграли нормально. Посмотрели в деле молодежь – кто подходит нам, кто нет. Результат не имел для нас никакого значения».
В игре с харьковчанами забитым мячом отличился ваш новичок – Рангель. Вам понравились его действия?
«Мы на него надеемся. Думаю, Рангель нам поможет. Он забивной форвард и от него мы будем ждать голов».
Вы упомянули кадровые проблемы…
«Были матчи сборных, после которых пока что вернулся только Оливье Тилль. Отсутствует в расположении нашей команды Ибрахим Кане. Не знаю, когда он приедет. Кроме того, Йоонас Тамм заболел».
Это не связано с коронавирусом?
«Нет, он просто заболел, находясь в сборной Эстонии. Ждем его, и думаем, что все будет нормально. Готовимся к «Десне» - это сложный и важный матч для «Ворсклы».
«Ворскла» сыграет в 7-м туре УПЛ против «Десны» 12 сентября.
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