Нереализованный соперником пенальти помог «Ворскле» обыграть «Колос»
Максимов: «Ключевой момент – когда Ризнык вытащил пенальти»
Тренер о победе «Ворсклы» над «Колосом»
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу команды над «Колосом» (1:0) в стартовом матче 9 тура УПЛ.
«Ключевой момент? 11-метровый, который Дима Ризнык вытащил – сыграл как вратарь, помог команде, мы лучше начали играть. Уверенность появилась, потом забили гол и продолжали. Больше оборонялись, но на контратаках играли».
Как удалось перестроить игру после травмы Чеснакова?
«Когда выпадает капитан, тяжело перестроиться. Мы выпустили Челядина, хотя он опорный полузащитник. Он сыграл удачно – молодец. На правый фланг переместили Яворского. Сыграли на 0, значит все правильно сделали.
Состояние Чеснакова? Он забил бедро. Он – боец, думаю, восстановится до следующей игры».
Что вы подумали, когда Челядин после выхода на замену через минуту заработал пенальти для «Колоса»?
«Чтобы Дима выручил».
Возвращение Тилля удалось таким, как вы представляли?
«Это стержень и мозг команды, который может отдать и придержать. Довольны, когда такой футболист есть в команде, всегда приятно работать с ним».
Почему во втором тайме «Колос» создал вам больше проблем?
«Мы первый тайм проводим здорово, нас не хватает где-то на последние 15-20 минут матча – идет мандраж, удержание».
«Ворскла» поднялась на 3-е место в УПЛ.
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