Лига конференций. «КуПС» вырвал ничью с «Ворсклой». Как это было
Максимов: «У «КуПСа» есть сильные стороны, но мы знаем, что делать»
«Ворскла» сыграет с финнами во 2-м раунде квалификации
22 июля 16:15
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч против «КуПСа» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
«Мы целый год играли для того, чтобы получить право выйти в еврокубки. И вот, наконец, начало! Мы проделали огромную работу на сборах, ребята уже горят желанием выйти на поле и проверить себя на фоне команд хорошего европейского уровня.
Задачи, у нас, что у финнов, пожалуй, одинаковые, все хотят пройти в следующий раунд. Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне, а потом все по плану. Мы видели обе игры финнов против армянского «Ноа». Все тщательно проанализировали. У них есть свои сильные стороны, но мы знаем, что с этим делать».
Начало матча – в 19:00.
Онлайн трансляция «КуПС» – «Ворскла».
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