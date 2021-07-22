Максимов: «У «КуПСа» есть сильные стороны, но мы знаем, что делать»

Фото: ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал пресс-службе клуба предстоящий матч против «КуПСа» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Задачи, у нас, что у финнов, пожалуй, одинаковые, все хотят пройти в следующий раунд. Сначала нужно будет привыкнуть к игре на искусственном газоне, а потом все по плану. Мы видели обе игры финнов против армянского «Ноа». Все тщательно проанализировали. У них есть свои сильные стороны, но мы знаем, что с этим делать».