Максимов: «Уход Ризныка в «Шахтер»? Это решает руководство, а не я»
Вратарь «Ворсклы» может пойти на повышение
Дмитрий Ризнык / Фото: Football.ua
Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов в шоу «Футбольный формат» высказался о возможном уходе вратаря Дмитрия Ризныка в «Шахтер».
- Как история с «Шахтером» сказалась на Ризныке?
– Хороший футболист, вратарь. Если предложение «Шахтера» есть, не каждый раз бывает. У руководства свое мнение, у них свое, свои задачи. Я туда не лезу. Футболист играет – и спасибо.
- До зимней паузы, я так понимаю?
– Не знаю, что там и как. Есть руководство, которое решает.
- Для вас это потеря была бы?
– Я не против. Я даже Кулачу говорил, что шанс бывает раз в жизни в такие клубы уходить. Не воспользоваться – грех. Просто у нас хорошая вратарская школа. Есть и Исенко, который тоже прогрессирует. Ему тоже был бы толчок хороший, считаю. Не знаю, что будет завтра, но такая ситуация сегодня
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