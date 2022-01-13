Стало известно, кого Шевченко бросил в бой в потенциально последнем своем матче в «Дженоа»
Мальдини: «Шевченко не выглядит счастливым, он сделал рискованный выбор»
Экс-партнер украинца по «Милану» – о его тренерской карьере в Серии А
14 января 00:09
Паоло Мальдини / Фото - AFP
Директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о тренерской карьере экс-партнера по команде Андрея Шевченко в «Дженоа». Его слова передает Football-italia.
Он понимал, что это будет рискованный выбор. Тому, что читаешь в медиа, не всегда можно верить.
Я видел, что он не выглядит счастливым, но это естественно, так как в тренерской работе бывают трудные моменты. Тренеры и игроки работают с душой, они выкладываются по полной, и бывают трудные моменты.
У него также только недавно был COVID-19. Из-за этого он выглядел немного подавленным.
Сообщалось, что матч против «Милана» в Кубке Италии может стать последним для Шевченко в «Дженоа».
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