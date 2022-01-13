Мальдини: «Шевченко не выглядит счастливым, он сделал рискованный выбор»

Паоло Мальдини / Фото - AFP

Директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о тренерской карьере экс-партнера по команде Андрея Шевченко в «Дженоа». Его слова передает Football-italia.

Я видел, что он не выглядит счастливым, но это естественно, так как в тренерской работе бывают трудные моменты. Тренеры и игроки работают с душой, они выкладываются по полной, и бывают трудные моменты.

У него также только недавно был COVID-19. Из-за этого он выглядел немного подавленным.