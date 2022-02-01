Малиновский: «Нам будет сложно в плей-офф отбора на чемпионат мира»

Руслан Малиновский / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о предстоящем раунде плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

Сборная Шотландии почти полностью укомплектована футболистами английской Премьер-лиги – тут и добавлять нечего. К тому же мы играем на выезде, и у шотландцев там будет впечатляющая поддержка. Впрочем, у нас есть шансы, мы знаем свою силу.

Шотландия – типичная британская команда? Нет. Сейчас все умеют играть в хороший футбол. Конечно, если они будут действовать под давлением, то начнут подгружать мяч вперед.

Но ежели мы им дадим время для принятия решений, то играть длинными передачами они точно не станут, и у нас могут возникнуть проблемы, поскольку их футболистам, выступающим на таком уровне, долго думать не нужно. В Глазго будет настоящая битва на результат.