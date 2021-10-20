Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Аталантой». Как это было
Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с МЮ
Украинец начнет матч на скамейке запасных
20 октября 21:08
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду, Рэшфорд, Гринвуд.
«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мэле, Фройлер, Пашалич, Копмейнерс, Иличич, Муриэль.
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