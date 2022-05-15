Малиновський приєднався до заклику Kalush Orchestra на Євробаченні

Футболіст підтримав українських військових з Азовсталі

Руслан Маліновський / Фото: Инстаграм

Український легіонер «Аталанти» Руслан Маліновський в Twitter приєднався до заклику музичного колективу Kalush Orchestra на сцені Євробачення.

Нагадаємо, що після свого виступу соліст групи Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу допомогти у звільненні українських військових з оточеного заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

«#SAVEMARIUPOL»

Зазначимо, що Kalush Orchestra стали переможцями цьогорічного Євробачення.