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Малиновський приєднався до заклику Kalush Orchestra на Євробаченні
Футболіст підтримав українських військових з Азовсталі
07:44
Руслан Маліновський / Фото: Инстаграм
Український легіонер «Аталанти» Руслан Маліновський в Twitter приєднався до заклику музичного колективу Kalush Orchestra на сцені Євробачення.
Нагадаємо, що після свого виступу соліст групи Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу допомогти у звільненні українських військових з оточеного заводу «Азовсталь» у Маріуполі.
«#SAVEMARIUPOL»
SAVEMARIUPOL https://t.co/ByE7JeQFlc— Ruslan Malinovskyi(@malinovskyi18) May 14, 2022
Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!! pic.twitter.com/Ts7PrnixWK— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) May 14, 2022
Зазначимо, що Kalush Orchestra стали переможцями цьогорічного Євробачення.
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