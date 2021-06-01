Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с проблемами со здоровьем

Хавбеку предстоит операция после чемпионата Европы

Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в шоу «BurBuzz» признался, что у него есть проблемы со здоровьем перед Евро-2020.

«Нужно делать операцию на грыже живота. Перетерплю нынешний отрезок, а после чемпионата Европы займусь этим вопросом. Проблема никуда не делась, во многих моментах это не дает играть на полную, к тому же постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко».

Ранее стало известно, что «Аталанта» не хочет продавать Малиновского.