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Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с проблемами со здоровьем

Хавбеку предстоит операция после чемпионата Европы
Футбол Сборная Украины
13:46
Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с проблемами со здоровьем
Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в шоу «BurBuzz» признался, что у него есть проблемы со здоровьем перед Евро-2020.

«Нужно делать операцию на грыже живота. Перетерплю нынешний отрезок, а после чемпионата Европы займусь этим вопросом.

Проблема никуда не делась, во многих моментах это не дает играть на полную, к тому же постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко».


Ранее стало известно, что «Аталанта» не хочет продавать Малиновского.

Петр Приходько
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Руслан Малиновский

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