Малиновский не сможет сыграть с «Интером» в матче Серии А
Малиновский пропустит матч с «Интером» из-за коронавируса
Выяснилась причина, по которой украинец не попал в заявку на игру
21:41
Руслан Малиновский / Фото - Аталанта
В 22-м туре итальянской Серии А «Аталанта» примет «Интер». Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский пропустит матч.
Издание Football Italia назвало причину непопадания украинца в заявку. У футболиста диагностирован коронавирус.
В текущем сезоне хавбек провел 23 матча на клубном уровне. В них ему удалось отличиться шестью голами и двумя результативными передачами.
Ранее Малиновский заявил, что у «Аталанты» нет задачи завоевать чемпионство.
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