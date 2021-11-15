Вратарь Боснии и Герцеговины: «Хотим отблагодарить своих фанатов в матче с Украиной»
Малиновский: «Ситуация у нас не такая плохая. Нам нужна победа»
Полузащитник – о подготовке к матчу с Боснией и Герцеговиной
19:21
Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал УАФ о подготовке к матчу с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.
Какой настрой в команде после игры с Болгарией?
«Атмосфера всегда прекрасная. С Болгарией сыграли хорошо, и была важна картина, наша игра. Не забили много, это бывает, но сыграли хорошо и создали много моментов. Это контрольный матч, а самым важным будем поединок с Боснией и Герцеговиной».
Что случилось в сборной после Евро? Много ничьих и мало побед...
«Ситуация не такая плохая. Нам нужна победа завтра. Были хорошие матчи, но пропускали в конце и где-то не было везения. Нельзя сказать, что мы плохо играем, ведь мы будем бороться за плей-офф.
Если бы не было шансов, то можно было бы так сказать. А так завтра последний экзамен».
Игра состоится 16 ноября.
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