Малиновский: «Ситуация у нас не такая плохая. Нам нужна победа»

Полузащитник – о подготовке к матчу с Боснией и Герцеговиной

Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал УАФ о подготовке к матчу с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

Какой настрой в команде после игры с Болгарией?

«Атмосфера всегда прекрасная. С Болгарией сыграли хорошо, и была важна картина, наша игра. Не забили много, это бывает, но сыграли хорошо и создали много моментов. Это контрольный матч, а самым важным будем поединок с Боснией и Герцеговиной».

Что случилось в сборной после Евро? Много ничьих и мало побед...

«Ситуация не такая плохая. Нам нужна победа завтра. Были хорошие матчи, но пропускали в конце и где-то не было везения. Нельзя сказать, что мы плохо играем, ведь мы будем бороться за плей-офф. Если бы не было шансов, то можно было бы так сказать. А так завтра последний экзамен».

Игра состоится 16 ноября.

Онлайн трансляция Босния и Герцеговина – Украина.

