Малиновский – в команде недели Серии А по версии авторитетного портала

Даже отличная игра хавбека не помогла «богине» победить

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский попал в список 11 лучших игроков третьего тура Серии А по версии портала SofaScore.

Портал оценил игру хавбека в 8.3 бала – лишь у четверых игроков символической сборной оценка больше, чем у украинца.

Команда недели Серии А / SofaScore Команда недели Серии А

Также полузащитник стал лучшим игроком матча «Аталанта» – «Фиорентина», несмотря на то, что его команда уступила.

Напомним, Маркевич рассказал, как нужно действовать Петракову и Малиновскому в конфликтной ситуации.