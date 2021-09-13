Маркевич рассказал, как нужно действовать Петракову и Малиновскому в конфликтной ситуации

Мирон Маркевич / фото - dynamo.kiev

Экс-тренер «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал конфликт наставника национальной команды Александра Петракова с хавбеком Русланом Малиновским:

Припоминается, что когда я тренировал «Металлист», то Тайсону и Кристальдо не нравилось, что я их заставлял играть в одно-два касания и не передерживать мяч. Они не сразу уяснили, что от них требуется, и каждое мое решение встречали недовольством. Но все же консенсус был найден. В итоге Тайсон стал звездой «Металлиста» и капитаном команды, а Кристальдо наколотил больше 40 голов.

Думаю, что и Петраков с Малиновским должны найти общий язык. Только хочу их предупредить: времени на раскачку уже нет. Ведь решающие матчи за путевку на чемпионат мира уже на носу. А Малиновский нужен сборной Украины».