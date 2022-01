Малиновский в огне! Видео филигранного ассиста и шикарного гола украинца в матче с «Удинезе»

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

В матче 21-го тура Серии А «Удинезе» на своем поле принимает «Аталанту».

Уже к перерыву гости повели с разгромным счетом, что не обошлось без участия хавбека Руслана Малиновского.

Сначала украинец одним пасом отрезал полузащиту хозяев, оставив Луиса Мюриэля и Марио Пашалича два в два с защитой, но колумбиец уже не отдал мяч и хладнокровно справился с двумя игроками обороны и вратарем.

А под занавес первого тайма Малиновский уже сам отличился фирменным ударом с левой ноги.

Malinovskyi’s FIRST goal of 2022



Uncharacteristically a finish from INSIDE the box



Luckily Ruslan can score from anywhere!



Great start to the New Year pic.twitter.com/eLPfScMKfm