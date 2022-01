Малиновский — в старте на матч «Аталанты», в котором «богиня» может подняться на 3-ю строчку

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

В матче 21-го тура Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Аталанту».

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини определился с 11-ю исполнителями, которые выйдут на поле с первых минут.

Così in campo a Udine!

Here's our #StartingXI for #UdineseAtalanta!



