Малиновский — в старте на матч «Аталанты», в котором «богиня» может подняться на 3-ю строчку

Украинец выйдет на поле с первых минут

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

В матче 21-го тура Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Аталанту».

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини определился с 11-ю исполнителями, которые выйдут на поле с первых минут.

В очередной раз в стартовом составе команды появился украинских хавбек Руслан Малиновский.

Победа в игре с «Удинезе» может отправить бергамасков на третью строчку в таблице Серии А.

В текущей кампании полузащитник отыграл за «богиню» 22 матча, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

Ранее фанаты признали Малиновского лучшим игроком месяца в «Аталанте».