Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в декабре
Малиновский — в старте на матч «Аталанты», в котором «богиня» может подняться на 3-ю строчку
Украинец выйдет на поле с первых минут
09 января 17:15
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
В матче 21-го тура Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Аталанту».
Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини определился с 11-ю исполнителями, которые выйдут на поле с первых минут.
Così in campo a Udine!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 9, 2022
Here's our #StartingXI for #UdineseAtalanta!
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/xjUNc7qg4h
В очередной раз в стартовом составе команды появился украинских хавбек Руслан Малиновский.
Победа в игре с «Удинезе» может отправить бергамасков на третью строчку в таблице Серии А.
В текущей кампании полузащитник отыграл за «богиню» 22 матча, в которых забил пять голов и отдал один ассист.
Ранее фанаты признали Малиновского лучшим игроком месяца в «Аталанте».
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