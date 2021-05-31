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Малиновский: «Я оказался в команде европейского уровня»

Украинский полузащитник вспомнил свой дебют за сборную
Футбол Евро-2020
08:38
Малиновский: «Я оказался в команде европейского уровня»
Руслан Малиновский / фото - Eurosport

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал zbirna.com о первых вызовах в национальную команду:

«Я оказался в команде европейского уровня. Судил об этом по тому стилю игры, которую нам прививали. Мне такой футбол, с контролем мяча, с мыслью, всегда нравился, и я был счастлив, что попал в свою стихию.

Да и ребята, несмотря на не самые лучшие результаты в отборочном цикле к ЧМ-2018, получали удовольствие от того, что делали на поле.

Теперь мы не просто пахали, надевая футболку главной команды страны. Теперь мы еще и играли. Все были предельно мотивированы и амбициозны, все хотели себя проявить. Была хорошая конкуренция, и это тоже помогало переносить на поле ту информацию, которую давал тренерский штаб».

В минувшем сезоне Малиновский провел в составе «Аталанты» 43 матча, где отметился 10 голами и 12 голевыми передачами. Также, украинец стал лучшим ассистентом Серии А.

Следующий свой матч сборная Украины проведет третьего июня с Северной Ирландией, в рамках подготовки к Чемпионату Европы.

Евро-2020 будет проходить с 11 июня по 11 июля.

Напомним, Малиновский рассказал, почему не исполняет все стандарты в сборной.

Источник: Dynamomania
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Теги

Руслан Малиновский Аталанта

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