Мало кто верил в успешность проекта, но… Сегодня 10 лет со дня открытия «Олимпийского» после реконструкции

Стадиона финала чемпионата Европы-2012

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НСК «Олимпийский» в день открытия / Фото - Facebook

Львов, Харьков, Донецк и Киев – четыре города Украины принимали матчи Евро-2012. Это был не просто большой, а грандиозный праздник футбола. Праздник, который завершился финалом Испания – Италия.

Команда Висенте Дель Боске разгромила подопечных Чезаре Пранделли с голами Давида Силвы, Жорди Альбы, Фернандо Торреса и Хуана Маты. 4:0 в решающем поединке турнира. Тот матч принимал НСК «Олимпийский». Стадион в столице Украины стал главной ареной Евро-2012.

На этой арене Украина побеждала Францию, обыгрывала Португалию с последующим выходом на чемпионат Европы-2020, который завершился для нас историческим результатом – 1/4 финала.

На «Олимпийском» «Днепр» прошел весь свой путь к финалу Лиги Европы. Ответный матч против «Наполи» – один из самых памятных в истории современного украинского футбола. И состоялся он как раз в Киеве.

«Динамо» и «Шахтер» принимали на этой арене «Реал», «Барселону», «Ювентус», «Интер», Челси», «Манчестер Сити» – много грандов европейского футбола.

И сегодня, 8 октября исполняется ровно 10 лет со дня открытия отреконструированного НСК «Олимпийский».

Современный НСК «Олимпийский» Современный НСК «Олимпийский»

Тогда, в 2011 году на трибунах присутствовали 58 тысяч зрителей – приехали они, без преувеличения, изо всей Украины. И смотрели как на арене творчески пересказывается история страны: основание Киевской Руси, ее крещение, период козаков.

Помимо этого, было огненное шоу, воздушные акробаты. А в конце, как вишенка на торте – выступление Шакиры. И салют. Грандиозный. Все восторженно смотрели на яркие огни в небе.

А ведь еще несколько дней до открытия мало кто верил в успех проекта. Уж больше сложным было его воплощение.

11 марта 2008 года был объявлен открытый архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение по реконструкции НСК «Олимпийский». Его выиграла немецкая компания GMP.

Реконструкция продлилась 38 месяцев. В ее процессе нижний ярус трибун был демонтирован и смонтирован заново – было необходимо увеличить угол наклона трибун по отношению к полю. Верхний ярус был сохранен в прежнем виде, за исключением западной трибуны, которая была перестроена под VIP-зону.

Газон для «Олимпийского» привезли в Киев из Словакии, где он выращивался в течение двух лет. Если раньше трибуны были открыты, то сейчас оказались под мембранной крышей, которая позволяла солнечному свету попадать на газон для лучшего роста травы. Снаружи чаша стадиона была закрыта стеклянным фасадом.

Было сделано все, чтобы стадион соответствовал классу «Элит». Изменения впечатляли:

Но в ходе реконструкции возникли серьезные проблемы. Когда в апреле 2010 года президент UEFA Мишель Платини посетил Киев, чтобы оценить ход проведения работ, то оказался крайне недоволен.

Изначально планировалось, что стадион сдадут в эксплуатацию уже в середине 2010 года. Но по состоянию на 1 января того года была выполнена лишь треть от общего количества работ. В UEFA были обеспокоены ходом реконструкции. И вот что писала экспертная комиссия Союза:

«По оптимистичному сценарию завершение проекта можно ожидать не ранее середины-конца 2011 года, но только при условии создания профессиональной и преданной проектной команды и прекращения внутриполитической борьбы между украинскими сторонами».

Старый вид «Олимпийского» Старый вид «Олимпийского»

В итоге, после приезда Платини наступил переломный момент в реконструкции «Олимпийского». 14 апреля 2010 года система управления подготовкой к Евро-2012 была реорганизована.назначили вице-премьер-министром Украины по вопросам Евро-2012. Было создано Нацагенство по вопросам подготовки к Евро-2012, которое должно было ускорить подготовительные процедуры, повысить темпы строительства по всем объектам, которые готовились к чемпионату.

На «Олимпийском» была задействована 41 строительная организация, 90 единиц тяжелой строительной техники, круглосуточно в 3 смены трудились до 2 тысяч рабочих.

Благодаря всем этим действиям, когда Мишель Платини во время финальной инспекции UEFA в конце сентября 2011 года приехал в Киев, то увидел уже совершенно другое состояние арены. И даже забил гол на новом поле.

Ну а 8 октября состоялось то самое официальное открытие. И многие были впечатлены тем, что реконструкцию все же удалось завершить.

Сергей Бубка: «Это праздник, это большое событие».

Ринат Ахметов : «Организаторы очень сильно постарались. Они сделали все возможное и невозможное для того, чтобы открыть стадион. За это им нужно аплодировать стоя».

Игорь Суркис : «То, что построено, это грандиозно. Честно вам скажу, в апреле месяце, я не верил, что это возможно».

А уже 11 ноября на «Олимпийском» был сыгран первый матч. Еще и какой. Украина играла с Германией, призером чемпионата мира-2010 и чемпионата Европы-2008. И тот поединок завершился со счетом 3:3. Такое невозможно забыть.

Со дня торжественного открытия арене прошло уже десять лет. Реконструкция «Олимпийского» – это был невероятно сложный процесс. Но его результат заметен невооруженным глазом.