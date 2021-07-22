Малышев может завершить карьеру футболиста
Малышев покинул «Шахтер»
Полузащитник пока не сообщил о планах
22 июля 21:25
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник Максим Малышев покинул «Шахтер».
Хавбек подтвердил уход из донецкой команды. Правда, о будущем пока не говорит.
«Пока без комментариев, на данном этапе не готов говорить о дальнейших планах».
Из-за травм колена Малышев большую часть карьеры провел в лазарете. сообщалось, что в структуре «Шахтера» он может остаться.
Суммарно за «Шахтер» 28-летний Максим отыграл 77 матчей.
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