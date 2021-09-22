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«Манчестер Сити» без Зинченко уничтожил соперника в Кубке лиги

Подопечные Гвардиолы разозлены после потери очков в чемпионате
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:28
«Манчестер Сити» без Зинченко уничтожил соперника в Кубке лиги
фото - The Independent

В матче 3 раунда Кубка английской лиги «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикому» и прошел в следующий этап соревнования.

«Горожане» даже дали фору сопернику, пропустив первыми – забил Брэндон Хэнлан.

Но дальше мяч оказывался только в воротах «Уика». Дублем отличился Рияд Марез, а по одному голу забили Кевин Де Брюйне, Фил Фоден, Ферране Торрес и Коул Палмер.

Украинский защитник Александр Зинченко не принимал участие в матче, так как восстанавливается после повреждения.

В минувшем туре АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы потеряли очки, сыграв в «сухую» ничью с «Саутгемптоном».

Кубок английской лиги, 3-й раунд

«Манчестер Сити» – «Уиком» 6:1

Голы: Де Брюйне, 29, Марез, 43, 83, Фоден, 45, Торес, 71, Палмер, 88 – Хэнлан, 22.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Бернс, Уилсон-Эсбранд (Макати, 72), Мбете-Тату, Райли, Стерлинг, Лавиа, Ферран Торрес (Палмер, 72), де Брюйне, Марез, Фоден.

«Уиком»: Стокдэйл, Тафазолли, Джейкобсон, Маккарти, Обита, Гэйп (Скоуэн, 75), Уилер, Кайкай (Хорган, 68), Стюарт, Акинфенва (Воукс, 65), Хэнлан.

Павел Харченко
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Манчестер Сити Уиком Александр Зинченко

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