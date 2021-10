Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» назвал лучшего игрока команды по итогам сентября.

Им стал полузащитник Бернарду Силва. Он набрал 61% голосов по итогам голосования.

Your @etihad Player of the Month - @BernardoCSilva!



