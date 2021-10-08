Обвиняющей Роналду в изнасиловании модели рекомендуют отозвать иск
Роналду – лучший игрок сентября в АПЛ
В трех играх чемпионата Англии португалец отметился тремя голами
8 октября 14:23
Криштиану Роналду / Фото: Facebook МЮ
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду удостоился признания лучшим игроком сентября АПЛ:
Who else?— Premier League (@premierleague) October 8, 2021
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano #PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj
За календарный месяц португалец в трех матчах в чемпионате Англии забил три гола. Отметим, что пятикратного обладателя «Золотого мяча» признали самым полезным и в стане «красных дьяволов».
Напомним, что Роналду близок к оправданию по делу об изнасиловании.
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