Роналду – лучший игрок сентября в АПЛ

В трех играх чемпионата Англии португалец отметился тремя голами

Криштиану Роналду / Фото: Facebook МЮ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду удостоился признания лучшим игроком сентября АПЛ:



За календарный месяц португалец в трех матчах в чемпионате Англии забил три гола. Отметим, что пятикратного обладателя «Золотого мяча» признали самым полезным и в стане «красных дьяволов».

Напомним, что Роналду близок к оправданию по делу об изнасиловании.