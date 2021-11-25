«Манчестер Сити» не продаст Стерлинга в зимнее трансферное окно

Одна из причин – отсутствие Мареза











Рахим Стерлинг / Фото - skysports.com

«Манчестер Сити» готов подписать новое соглашение с хавбеком. Об этом сообщаетМанчестерский клуб намерен продлить контракт с полузащитником. В зимнее трансферное окно Стерлинг не покинет «Сити» – клуб отклонит все предложения о покупке игрока. Одна из причин – хавбекпримет участие в составе сборной Алжира на Кубок африканских наций.Ранее Рахим поставил на паузы переговоры с «Ман Сити» о новом контракте, так как его не устраивал тот факт, что ему не гарантировано место в стартовом составе команды.В текущем сезоне Стерлинг сыграл в 17 матчах за «Манчестер Сити», забил 4 гола и оформил 2 ассиста.Напомним, что Стерлинга готова была подписать «Барселона». Главный тренер каталонцев