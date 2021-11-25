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«Манчестер Сити» не продаст Стерлинга в зимнее трансферное окно
Одна из причин – отсутствие Мареза
25 ноября 20:59
Рахим Стерлинг / Фото - skysports.com«Манчестер Сити» готов подписать новое соглашение с хавбеком Рахимом Стерлингом. Об этом сообщает The Telegraph.
Манчестерский клуб намерен продлить контракт с полузащитником. В зимнее трансферное окно Стерлинг не покинет «Сити» – клуб отклонит все предложения о покупке игрока. Одна из причин – хавбек Рияд Марез примет участие в составе сборной Алжира на Кубок африканских наций.
Ранее Рахим поставил на паузы переговоры с «Ман Сити» о новом контракте, так как его не устраивал тот факт, что ему не гарантировано место в стартовом составе команды.
В текущем сезоне Стерлинг сыграл в 17 матчах за «Манчестер Сити», забил 4 гола и оформил 2 ассиста.
Напомним, что Стерлинга готова была подписать «Барселона». Главный тренер каталонцев Хави хотел пригласить англичанина в команду.
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