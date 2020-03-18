«Манчестер Сити» поборется с «Юнайтед» за лидера «Астон Виллы»

Грилиш уже давно на радаре у топ-клубов

Фото: Sky Sports

«Манчестер Сити» также заинтересован в лидере «Астон Виллы» Джеке Грилише.

За полузащитника «горожанам» придется сразиться с «Манчестер Юнайтед». «Астон Вилла» хочет получить около 100 миллионов фунтов за свою звезду, сообщает Daily Mail.

Правда, требуемая сумма может стать проблемой для любой команды.

В нынешнем сезоне Гришил провел 23 матча, забив семь мячей и сделав 12 ассистов.