«Астон Вилла» не удержала победу над «Ньюкаслом»
«Манчестер Сити» поборется с «Юнайтед» за лидера «Астон Виллы»
Грилиш уже давно на радаре у топ-клубов
18 марта 18:42
Фото: Sky Sports
«Манчестер Сити» также заинтересован в лидере «Астон Виллы» Джеке Грилише.
За полузащитника «горожанам» придется сразиться с «Манчестер Юнайтед». «Астон Вилла» хочет получить около 100 миллионов фунтов за свою звезду, сообщает Daily Mail.
Правда, требуемая сумма может стать проблемой для любой команды.
В нынешнем сезоне Гришил провел 23 матча, забив семь мячей и сделав 12 ассистов.