«Тоттенхэм» проведет переговоры с Вальварде
«Манчестер Сити» предложил сумму с семью нулями за Кейна
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20:00
Харри Кейн / Фото - Sky Sports
«Манчестер Сити» сделал официальное предложение по нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну. Об этом сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «горожане» готовы выложить за лучшего бомбардира и ассистента АПЛ в минувшем сезоне 100 млн евро. Кроме того, манчестерский клуб может включить в сделку Рахима Стерлинга, Эмерика Ляпорта и Габриэла Жезуса.
Отмечается, что руководство «Тоттенхэма» не готово расставаться со своим лидером. Во время Евро вопрос, вероятно, не будет решен.
Ранее Кейн ни разу не пробил в створ ворот соперника на Евро-2020.
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