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«Манчестер Сити» предложил сумму с семью нулями за Кейна

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии может стать партнером Зинченко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:00
«Манчестер Сити» предложил сумму с семью нулями за Кейна
Харри Кейн / Фото - Sky Sports

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение по нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну. Об этом сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» готовы выложить за лучшего бомбардира и ассистента АПЛ в минувшем сезоне 100 млн евро. Кроме того, манчестерский клуб может включить в сделку Рахима Стерлинга, Эмерика Ляпорта и Габриэла Жезуса.

Отмечается, что руководство «Тоттенхэма» не готово расставаться со своим лидером. Во время Евро вопрос, вероятно, не будет решен.

Ранее Кейн ни разу не пробил в створ ворот соперника на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Манчестер Сити Харри Кейн Тоттенхэм

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