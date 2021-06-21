«Манчестер Сити» предложил сумму с семью нулями за Кейна

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии может стать партнером Зинченко

Харри Кейн / Фото - Sky Sports

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение по нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну. Об этом сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» готовы выложить за лучшего бомбардира и ассистента АПЛ в минувшем сезоне 100 млн евро. Кроме того, манчестерский клуб может включить в сделку Рахима Стерлинга, Эмерика Ляпорта и Габриэла Жезуса.

Отмечается, что руководство «Тоттенхэма» не готово расставаться со своим лидером. Во время Евро вопрос, вероятно, не будет решен.

Ранее Кейн ни разу не пробил в створ ворот соперника на Евро-2020.