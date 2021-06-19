Линекер затроллил Англию и Шотландию после очного матча на Евро-2020
Кейн ни разу не пробил в створ ворот соперника на Евро-2020
Форвард сборной Англии проводит второй невзрачный матч
Харри Кейн / Фото: Twitter
Нападающий сборной Англии Харри Кейн пока бледно выступает на Евро-2020.
В матче 2-го тура против Шотландии (0:0) форвард провел 74 минуты на поле и ни разу не попал в створ ворот соперника.
Отметим, что в матче с Хорватией (0:1) в 1-м туре Кейн провел на поле 82 минуты и также ни разу не пробил в створ ворот оппонента англичан.
Напомним, Гари Линекер затроллил Англию и Шотландию после очного матча.
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