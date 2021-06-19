Кейн ни разу не пробил в створ ворот соперника на Евро-2020

Форвард сборной Англии проводит второй невзрачный матч

Харри Кейн / Фото: Twitter

Нападающий сборной Англии Харри Кейн пока бледно выступает на Евро-2020.

В матче 2-го тура против Шотландии (0:0) форвард провел 74 минуты на поле и ни разу не попал в створ ворот соперника.

Отметим, что в матче с Хорватией (0:1) в 1-м туре Кейн провел на поле 82 минуты и также ни разу не пробил в створ ворот оппонента англичан.

Напомним, Гари Линекер затроллил Англию и Шотландию после очного матча.