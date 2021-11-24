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«Манчестер Сити» – ПСЖ: прогноз на центральный матч игрового дня в Лиге чемпионов

«Горожане» попытаются поквитаться с парижанами за поражение в первом туре
Футбол Прогнозы
24 ноября 12:00
«Манчестер Сити» – ПСЖ: прогноз на центральный матч игрового дня в Лиге чемпионов Прогноз

«Манчестер Сити» – ПСЖ – крутой матч, но для меня здесь все очевидно. Прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой -1. Обе команды – европейские суперклубы, однако «горожане» намного лучше играют в футбол. То, что произошло в первом туре в Париже – банально везение. «Сити» даже тогда был на голову сильнее противника, выиграть помешала единственная проблема команды Хосепа Гвардиолы – реализация.

На нашем сайте есть несколько очень хороших статей о ПСЖ, в которых объясняется, что несмотря на россыпь звездных футболистов, эта команда пока побеждает исключительно за счет везения. При чем не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге 1, где уровень конкуренции объективно ниже. Тем не менее, Париж умудряется и там испытывать колоссальные проблемы, посмотрите хотя бы обзор их последнего матча против «Нанта».

Не исключаю, что весной перед нами престанет совсем другой ПСЖ, который будет всех выносить на пути к дебютной победе в Лиге чемпионов, однако сейчас эта разбалансированная команда не способна что-то противопоставить «Сити» на выезде. К тому же, «горожане» будут мотивированы поквитаться за поражение во Франции и досрочно обеспечить себе первое место в группе.

Согласно третьему закону Ньютона, на каждое действие есть такое же противодействие. В нашем случае действие – это грандиозный фарт ПСЖ. Не исключаю, что именно в матче с «Сити» мы увидим противодействие – грубые ошибки игроков ПСЖ в обороне.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 14 побед, 0 возвратов, 18 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой

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