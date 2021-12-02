«Манчестер Сити» с Зинченко в основе не без труда обыграл «Астон Виллу»

Украинец провел на поле все 90 минут

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В матче 14-го тура АПЛ «Астон Вилла» на своем поле принимала «Манчестер Сити».

На 27-й минуте филигранным ударом из-за пределов штрафной «горожан» вперед вывел защитник Рубен Диаш. Под занавес первой половины встречи Бернарду Силва замкнул точный кросс Габриэля Жесуса, удвоив счет на табло. В самом начале второго тайма хозяева смогли удачно разыграть угловой удар, что привело к голу Олли Уоткинса.

Победа помогла «Сити» остаться в тройке лидеров АПЛ – подопечные Гвардиолы отстают от «Челси» в таблице чемпионата всего лишь на один пункт.

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко вышел в основном составе и провел на поле все 90 минут.

АПЛ, 14-й тур

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» 1:2

Голы: Уоткинс, 47 – Диаш, 27, Силва, 43.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Таргетт (Чуквуэмека, 67), Макгинн, Накамба (Сансон, 77), Дуглас Луис, Бэйли (Янг, 31), Уоткинс, Буэндиа.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аке, Зинченко, Родри, Фернандиньо, Бернарду Силва, Марез, Габриэл Жезус (Грилиш, 87), Стерлинг