«Манчестер Сити» уверенно справился с «Брайтоном». Зинченко весь матч провел в запасе
В матче девятого тура АПЛ «Брайтон» на своем поле принимал «Манчестер Сити».
Уже на 13-й минуте счет открыл хавбек гостей Илкай Гюндоган.
Вскоре Фил Фоден довел счет до разгромного, оформив дубль за три минуты.
Во второй половине встречи подопечные Грэма Поттера с пенальти забили гол престижа – отличился Макаллистер.
Счет до разгромного довел Рияд Марез, отметившись в компенсированное время.
Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко всю игру провел на скамейке.
Таблица английской Премьер лиги.
АПЛ, 9-й тур
«Брайтон» – «Манчестер Сити» 1:3
Голы: Макаллистер, 81 (пен.) – Гюндоган, 13, Фоден, 28, 31, Марез, 90+4.
«Брайтон»: Санчес, Данк, Берн (Лэмпти, 57), Велтман, Кукурелья, Марч, Лаллана, Гросс (Мак Аллистер, 72), Модер, Троссард, Мопе (Мвепу, 58).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Фернандиньо, 75), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (де Брюйне, 77), Фоден, Габриэл Жезус (Марез, 87).
Предупреждения: Уокер (22), Жоау Канселу (60), Модер (63), Лаллана (70), Эдерсон (84).
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