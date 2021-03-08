Зинченко: «Манчестер Сити» нужно учиться отыгрываться. Привыкли забивать первыми»
«Манчестер Сити» заинтересован в услугах хавбека «Сассуоло»
За итальянцем охотятся и другие европейские гранды
Мануэль Локателли / Фото - fantacalcio.it
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может перебраться в другой европейский топ-чемпионат.
За 23-летним итальянцем наблюдает «Манчестер Сити», однако переговоров между клубами на данный момент не было. Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.
Видеть Локателли у себя хотят и несколько итальянских клубов, но наибольшее желание проявляет «Ювентус», который может сделать предложение о покупке хавбека уже в ближайшее время.
Отметим, что итальянец сыграл 23 матча за «Сассуоло» в нынешнем сезоне Серии А, забил два гола и отдал два ассиста. Соглашение Мануэля с клубом рассчитана до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» может повернуть трансфер Локателли.
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