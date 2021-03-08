«Манчестер Сити» заинтересован в услугах хавбека «Сассуоло»

Мануэль Локателли / Фото - fantacalcio.it

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли может перебраться в другой европейский топ-чемпионат.





За 23-летним итальянцем наблюдает «Манчестер Сити», однако переговоров между клубами на данный момент не было. Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.





Видеть Локателли у себя хотят и несколько итальянских клубов, но наибольшее желание проявляет «Ювентус», который может сделать предложение о покупке хавбека уже в ближайшее время.





Отметим, что итальянец сыграл 23 матча за «Сассуоло» в нынешнем сезоне Серии А, забил два гола и отдал два ассиста. Соглашение Мануэля с клубом рассчитана до 30 июня 2023 года.



