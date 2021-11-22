Сульшер – первый за 49 лет тренер «Манчестер Юнайтед», который не выиграл ни одного трофея с командой
Кэррик: «Я готов быть и.о. тренера «Манчестер Юнайтед» столько времени, сколько потребуется»
Майкл также высказал свое уважение Сульшеру
22 ноября 16:59
Майкл Кэррик / Фото: Eurosport
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал пресс-службе клуба свои перспективы в клубе после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.
«Было за удовольствие работать с Уле. Я желаю ему всего наилучшего. Для меня оказаться на этой должности – большая честь. Сейчас я сосредоточен на следующем матче, который мы с нетерпением ждем.
Я готов выполнять обязанности наставника команды столько времени, сколько потребуется. Будь-то один матч, два или сколько бы там ни было. Но сейчас я думаю только о завтрашнем дне».
Напомним, летом «Манчестер Юнайтех» может возглавить Маурисио Почеттино.
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