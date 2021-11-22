Кэррик: «Я готов быть и.о. тренера «Манчестер Юнайтед» столько времени, сколько потребуется»

Майкл Кэррик / Фото: Eurosport

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал пресс-службе клуба свои перспективы в клубе после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.



Я готов выполнять обязанности наставника команды столько времени, сколько потребуется. Будь-то один матч, два или сколько бы там ни было. Но сейчас я думаю только о завтрашнем дне».