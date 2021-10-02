«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон»: прогноз на матч чемпионата Англии

Смогут ли «красные дьяволы» удержать ворота на замке?

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» заставляет своими последними результатами фанатов волноваться всё сильнее. Голы Роналду сразу после возвращения – это, конечно, здорово. История португальца выглядит красивой, но уж слишком сложно даются в последнее время победы «МЮ». Против «Вест Хэма» спас лишь сэйв Де Хеа в компенсированное время, победу с «Вильярреалом» принёс Роналду голом на 90+5 минуте. С «Астон Виллой» манкунианцы могли набрать очки, но Фернандеш свой шанс с пенальти в «Ферги-тайм» не реализовал. Словом, дела у команды Сульшера идут не так хорошо, как хотелось бы фанатам клуба.

Что касается коллектива Рафаэля Бенитеса, то «Эвертон» начал сезон так же успешно, как и прошлый, если не лучше. Прошло уже 6 туров, а мерсисайдцы все ещё на коне. «Ириски» делят второе место с целой группой грандов – «Ман Сити», «Челси», «МЮ», а также «Брайтоном», уступая первым трём только по дополнительным показателям. Что выделяет команду Бенитеса среди вышеназванных клубов – 7 пропущенных мячей. Многовато, как для претендента на топ-места. Зато с атакой полный порядок. В огне Калверт-Льюин, результативно выступают новички команды Грей и Таунсенд. Ришарлисон также своё забьет, когда наберёт форму после травмы. И хоть в ближайшем матче бразильца не будет, у Бенитеса есть кого отправить в нападение. Опытный Рондон готов выйти на острие.

На фоне проблем «МЮ» с обороной (а у манкунианцев травмирован основной защитник и капитан Харри Магуайр) шансы «Эвертона» забить на «Олд Траффорд» смотрятся весьма высоко. В прошлом сезоне ливерпульцы забили здесь три мяча, в двух предыдущих матчах АПЛ – ещё по голу. В общем, «ирискам» хорошо известно, как огорчать публику на «Олд Траффорд». Вероятно, и сам «МЮ» сможет отличиться, потому как в противном случае тучи над Сульшером могут сгуститься ещё сильнее. Всё идёт к тому, что в первой игре 7-го тура мы увидим обмен голами. Коэффициент на это событие крайне привлекательный – 1,92.