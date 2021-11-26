«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести форварда «Фиорентины»
«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» включились в борьбу за полузащитника гладбахской «Боруссии»
25-летний швейцарец может продолжить карьеру в составе одного из европейских грандов
26 ноября 08:41
Денис Закария / Фото - footballexpress.inХавбек менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария заинтересовал еще два европейских гранда.
К «Ювентусу» и «Роме», которые еще с середины осени ведут борьбу за 25-летнего швейцарца, присоединились «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Действующее соглашение Дениса с «Боруссией» рассчитано до лета 2022 года. Новый контракт игрок сборной Швецарии подписывать отказался.
В текущем сезоне Закария сыграл 10 матчей в Бундеслиге, в которых забил два гола.
Напомним, известный немецкий тренер Ральф Рангник 26 ноября официально станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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