Рангник: «Не понимаю, почему Вербича и Супряги не было в старте на «Баварию»
Рангник прилетел в Манчестер для подписания контракта с «красными дьяволами»
Немецкий специалист заключит с клубом сделку до конца сезона
26 ноября 07:58
Ральф Рангник / Фото - MARCAИзвестный немецкий тренер Ральф Рангник 26 ноября официально станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Ныне 63-летний специалист занимает руководящую должность в московском «Локомотиве». Рангник уже прилетел в Манчестер. Ранее сообщалось, что Рангник уже согласовал детали личного контракта с манкунианцами.
Ожидается, что специалист подпишет с клубом контракт до конца сезона, а затем может занять должность консультанта.
На протяжении карьеры специалист тренировал лишь немецкие клубы, самые известные из которых «Ганновер, «Шальке», «Хоффенхайм» и «Лейпциг» (2015-2016 и 2018-2019).
В «Локомотиве» Ральф работает с июля 2021 года. Немец занимается стратегическим планированием и спортивным развитием клуба.
Ранее стало известно, что ПСЖ отклонил предложение МЮ по приглашению главного тренера французской команды Маурисио Почеттино.
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