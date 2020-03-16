«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Кьезы
«Манчестер Юнайтед» может провернуть трансфер хавбека «Спортинга»
22-летний игрок является одним из лидеров лиссабонского коллектива
16 марта 18:42
Педру Гонсалвеш / Фото - talksport«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах хавбека лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеша. Об этом сообщает The Telegraph.
После ухода из португальского клуба Бруну Фернандеша Гонсалвеш стал одним из лидеров «львов».
В нынешнем сезоне 22-летний португалец забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 26 матчах во всех турнирах.
В контракте игрока прописаны отступные в размере 51,7 млн фунтов. По информации источника, столь большая сумма может отпугнуть «красных дьяволов» от потенциальной сделке.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Кьезы.