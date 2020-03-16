«Манчестер Юнайтед» благодаря автоголу обыграл «Вест Хэм». Как это было
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Кьезы
Вингер «Ювентуса» может переехать в АПЛ
16 марта 17:00
Федерико Кьеза / Фото - italy24newsАтакующий полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может пополнить ряды «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает todofichajes.com.
В услугах игрока сборной Италии лично заинтересован наставник красных дьяволов Уле Гуннар Сульшер, которому нравится игра 23-летнего футболиста.
«Манчестер Юнайтед» может провернуть трансфер Кьезы, учитывая трудности в оформлении перехода Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии».
Накануне стало известно, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек летом может сменить клубную прописку.