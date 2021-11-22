«Манчестер Юнайтед» может возглавить еще один экс-игрок клуба

Француз – основной кандидат на пост тренера

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«Манчестер Юнайтед» определился с основным кандидатом на пост тренера команды.

Им является экс-игрок команда Лоран Блан. На данный момент француз работает в Катаре в клубе «Аль-Райян».

С ним уже провели переговоры, сообщает The Times. Его рассматривают в качестве главного тренера МЮ до конца сезона.

Блан известен по работе в «Бордо», ПСЖ и сборной Франции. Обе клубные команды он приводил к победе в чемпионате Франции.

За МЮ француз играл в качестве игрока в период с 2001 по 2003-й годы, после чего завершил игровую карьеру. В Манчестере он может сменить Уле-Гуннара Сульшера.