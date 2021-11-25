Конте составил список трансферных целей «Тоттенхэма». Влахович – на подходе
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести форварда «Фиорентины»
«Фиалки» намерены выручить за игрока 70 миллионов евро
25 ноября 21:31
Душан Влахович / Фото - vbetnews«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем.
Манкунианцы пристально следят за 21-летним сербом и готовы побороться за него. Помимо МЮ, интерес к Влаховичу проявляют и другие клубы АПЛ. Об этом сообщает Daily Mail.
Срок действующего соглашения Душана с «Фиорентиной» истекает в 2023 году. Футболист отказался подписывать новый контракт, поэтому клуб намерен продать его в ближайшее время.
Сообщалось, что «Фиорентина» намерена выручить за форварда 70 миллионов евро.
В текущем сезоне игрок сборной Сербии сыгрла 14 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, забил 12 голов и оформил 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Влахович может перейти в «Ювентус».
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