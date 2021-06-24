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«Манчестер Юнайтед» намерен провернуть трансфер Санчо за 85 миллионов евро

«Боруссия» находится в раздумьях
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:56
«Манчестер Юнайтед» намерен провернуть трансфер Санчо за 85 миллионов евро
Джейдон Санчо / Фото - eurosport
«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение дортмундской «Боруссии» относительно трансфера хавбека Джейдона Санчо. Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Манкунианский клуб выразил готовность заплатить за 21-летнего игрока сборной Англии 85 миллионов евро.

Однако «шмели» по-прежнему не готовы отпустить Санчо менее, чем за 95 миллионов евро. Стороны обсуждают бонусы, которые могут войти в сделку. Сам Санчо ясно дал понять, что хочет играть в составе «красных дьяволов». 

В минувшем сезоне Джейдон сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и записал в свой актив 20 ассистов.

Если переговоры пройдут гладко и маникунианцы смогут выкупить игрока, то Санчо будет получать в «Юнайтед» в два раза больше, чем он получал в Дортмунде.
Владимир Кириченко
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Теги

Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд

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