В МЮ Санчо будет получать в два раза больше, чем в «Боруссии» Д

«Шмели» пока недовольны предложенной «красными дьяволами» суммой

Джейдон Санчо / Фото: readfootball. com

Вингер «Боруссии» Д Джейдон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».



Как сообщает The Guardian, англичанин согласовал 5-летний контракт с окладом в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Отметим, что в Германии Санчо получал зарплату 160 тысяч фунтов в неделю.

Также источник информирует, что МЮ сделал предложение в размере 77 миллионов евро, но «шмели» намерены получить 90 миллионов евро.

Напомним, что за вступление в Европейскую Суперлигу манкунианцы заплатят 20 миллионов фунтов штрафа.