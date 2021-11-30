Главный тренер «Манчестер Юнайтед» определился с ключевой трансферной целью
«Манчестер Юнайтед» всерьез рассматривает назначение экс-тренер «Ман Сити»
Манчини заинтересован в работе в АПЛ
20:34
Фото: Sky Sports
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вновь фигурирует в главных кандидатах на пост тренера «Манчестер Юнайтед».
Итальянец заинтересован в работе в АПЛ, однако не намерен бросать итальянскую команду. Он хочет сыграть с ней на ЧМ-2022.
Правда, Италия сыграет в стыковых матчах. В случае невыхода на мундиаль, тренер покинет команду.
МЮ видит Манчини тренером уже с лета, сообщает The Telegraph. Команда может попытаться убедить итальянца. Этой осенью манкунианцам он уже отказал.
Роберто в свое время работал в «Манчестер Сити». Он выиграл с командой АПЛ и Суперкубок Англии.
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