«Манчестер Юнайтед» всерьез рассматривает назначение экс-тренер «Ман Сити»

Манчини заинтересован в работе в АПЛ

Фото: Sky Sports

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вновь фигурирует в главных кандидатах на пост тренера «Манчестер Юнайтед».

Итальянец заинтересован в работе в АПЛ, однако не намерен бросать итальянскую команду. Он хочет сыграть с ней на ЧМ-2022.

Правда, Италия сыграет в стыковых матчах. В случае невыхода на мундиаль, тренер покинет команду.

МЮ видит Манчини тренером уже с лета, сообщает The Telegraph. Команда может попытаться убедить итальянца. Этой осенью манкунианцам он уже отказал.

Роберто в свое время работал в «Манчестер Сити». Он выиграл с командой АПЛ и Суперкубок Англии.