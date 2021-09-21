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«Манчестер Юнайтед» ждет предложений по Марсьялю

Игра француза не устраивает клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:27
«Манчестер Юнайтед» ждет предложений по Марсьялю
Фото: Sky Sports

Нападающий Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед».

Французу дали еще один шанс в команде в этом сезоне, но на старте чемпионата форвард не убедил команду. От игрока готовы отказаться при наличии предложения.

МЮ ждет предложений по игроку уже зимой и больше не верит в него. За Антони хотят получить не менее 40 миллионов фунтов, сообщает eurosport.

Летом переговоры по Марсьялю вел «Лион», но игрок отказался от возвращения во Францию. Также его может подписать «Вест Хэм».

Не так давно француз забил сборной Украине.

Андрей Усмонов
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Теги

Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль

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