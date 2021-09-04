Шедевральный гол Шапаренко не помог Украине победить Францию

«Сине-желтые» сыграли вничью пятый раз подряд

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В матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины принимала Францию в Киеве.

Неожиданно активный старт от команды Петракова застал французов врасплох. Команда Дешама активизировалась и начала создавать неплохие моменты только к концовке первого тайма.

А затем Украина шокировала Францию – Шапаренко положил шикарный мяч в девятку ворот Льориса.

На перерыв Украина ушла, лидируя в счете.

Начало второго тайма было неприятным, ведь Франция быстро отыгралась, ошибкой защитников Украины воспользовался Марсьяль и пробил Пятова.

В концовке встречи Франция немного прижала Украину, но большого количества голевых моментов команда Дешама не создавала.

Матч так и завершился ничьей 1:1. Украина пока ни разу не проигрывала в отборе на ЧМ-2022, но и ни разу не побеждала.

Отбор на ЧМ-2022, 5-й тур

Украина – Франция 1:1

Голы: Шапаренко, 44 – Марсьяль, 51

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Ярмоленко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Цыганков (Малиновский, 82), Степаненко, Забарный, Яремчук (Сикан, 82).

Франция: Льорис, Зума, Дюбуа, Кимпембе, Динь, Рабьо, Тчуамени (Верету, 83), Погба, Коман (Диаби, 64), Гризманн, Марсьяль (Бензема, 64).

Предупреждения: Ярмоленко (88), Кимпембе (88), Малиновский (89).