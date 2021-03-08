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Манчестерское дерби для «Юнайтед» удалось. Победили, еще и оборвали хваленную серию соседей

Гвардиола проигрывает Сульшеру чаще, чем побеждает

Футбол Премьер-Лига (Англия)
8 марта 2021г. 00:46
Тема дня
Манчестерское дерби для «Юнайтед» удалось. Победили, еще и оборвали хваленную серию соседей
Бруну Фернандеш вновь забил. Вновь с пенальти / Фото - by Laurence Griffiths/Getty Images

Сульшер – единственный тренер в мире, который побеждал Гвардиолу чаще, чем проигрывал: 4 против 3. Просто живите с этим фактом.

Если дерби – это, как и раньше, максимально принципиальное противостояние, то болельщики «Юнайтед» должны сейчас носить своего тренера на руках – он мало того, что обыграл «Сити», так еще и прервал серию, которой соседи без стеснения хвастались – 28 матчей без поражений, 21 победа кряду. Теперь нужно начинать сначала.

«Сейчас все новости будут о том, что мы проиграли. Но настоящая новость в том, что мы выиграли 21 встречу кряду.

Это футбол, порой подобное происходит. Мы играли намного лучше, чем против «Вест Хэма», но тогда победили, а сейчас – уступили. Мы уступили 0:2, но играли хорошо. Двигаемся дальше. Это урок».

Гвардиоле действительно нечего печалиться – его команда все еще лидирует в турнирной таблице, еще и с отрывом в 11 очков. Но когда твои игроки привозят пенальти уже на 33-й секунде встречи, ты, наверное, не будешь доволен.

Жезус хотел сделать как лучше – потерял мяч и сам пошел его отбирать. Но помощь бразильца обернулась медвежьей услугой для защитников – глупейшее нарушений в собственной штрафной и очередной пенальти для Фернандеша. Мы продолжаем впечатляться результативностью португальца, но это не отменяет того, что после его переезда из «Спортинга» ни одна команда АПЛ не забила больше пенальти, чем Фернандеш – 12.

Правда, Рой Кин в студии Sky Sports после этого гола говорил не о португальце, а о нападающем «Сити»:

«Он пытался исправить свою ошибку, но чем больше ты смотришь на его фол, тем безумнее это все выглядит. Абсолютно сумасшедший поступок. Это глупо. Что еще можно сказать – нарушение нападающего.

О чем он вообще думал? Что он хотел сделать? Это какое-то ДТП. Марсьяль уходил с мячом в никуда. Это был старт мечты для «Юнайтед». Они, наверное, даже и не мечтали о таком начале – забили, хоть ничего для этого и не сделали».

Кстати, о Марсьяле. Судя по словам Сульшера, француз мог и вовсе не выйти на матч – у нападающего были проблемы со здоровьем и лишь буквально за два часа до встречи медики разрешили ему принять участие в игре. Кто бы мог подумать.

После пропущенного мяча «горожане» некоторое время находились в нокдауне и никак не могли прийти в себя – они дважды дарили мяч «Юнайтед», но гости прощали. Им было достаточно и одного подарка.

Де Брюйне после игры, кстати, признал – команде действительно было необходимо время, чтобы отойти от пропущенного мяча. И вытянуть «Сити» за воротник мог Зинченко. Действительно, ведь именно у украинца был лучший момент первого тайма в составе хозяев – хороший удар после скидки от своего почти брата-близнеца. Но Хендерсон, второй раз кряду попавший в основу «Юнайтед», припускать не собирался.

Статистика Александра Зинченко в матче

  • Оценка от SofaScore – 7,0
  • Передачи/точность – 101/91%
  • Навесы/точность – 5/0
  • Ключевые пасы – 2
  • Потеря владения – 14
  • Перехваты – 2
  • Заблокировано ударов – 1

После перерыва казалось, что «Сити» возьмет быка за рога – Родри сходу пальнул в крестовину после скидки от провинившегося Жезуса. Но произошло что-то невероятное.

Так уж совпало, что голевая атака началась после подачи Зинченко со штрафного: Хендерсон забрал мяч в руки и вбросил на Шоу. Чтобы вы понимали, до матча против «Сити» защитник забивал в чемпионате только раз. И вот наступил его звездный час опять наступил.

Вратарь вбросил, Шоу пробежал мимо включившегося в отбор Конселу, умчал от Де Брюйне, коряво обстучался с Гринвудом и пробил. 49 его предыдущих ударов в выездных матчах АПЛ не достигали своей цели. 50-й удар – гол.

«Юнайтед» забил на первой минуте первого тайма и на пятой – второго. Хуже сценария для «Сити» не придумаешь. К тому же, уже 102 матча кряду в АПЛ «красные дьяволы» не уступали, выиграв первый тайм. Это чуть более затяжная серия, чем 21 победа подряд. И она после этой встречи не прервалась.

Команда Гвардиолы, конечно же, контролировала мяч, нанесла суммарно за игры 23 удара, из которых 10 во втором тайме. Разве это помогло? Да, был один хороший момент – Стерлинг в своих лучших традициях не попал по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот соперника. Но ведь до этого Марсиаль не забил в моменте, которые едва ли можно считать менее опасным, чем пенальти.

С начала прошлого сезона «Сити» проиграл только пять домашних матчей. Три из этих поражений – подарки от соседей по Манчестеру.

Видео-обзор матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»:

«Когда ты уезжаешь домой с победой 2:0, без пропущенных мячей, еще и с таким выступлением, то, определенно, будешь доволен».

Сульшер не скрывал своей радости после триумфа над Гвардиолой. Но норвежец сам же опустил себя назад на землю – вспомнил, кто лидирует в таблице, и каково отставание «Юнайтед» от «Сити» – 11 очков. Такое не отыгрывается.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

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Александр Зинченко Оле-Гуннар Сульшер Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Люк Шоу Бруну Фернандеш

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