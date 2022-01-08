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«Манчестер Сити» разгромил соперника в Кубке Англии, Зинченко не играл

Украинца даже не было в заявке
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 января 07:29
«Манчестер Сити» разгромил соперника в Кубке Англии, Зинченко не играл
фото - MCFC

В матче 1/32 Кубка Англии «Суиндон» принимал «Манчестер Сити».

Гости вышли вперед на 14-й минуте благодаря голу Бернарду Силвы, а на 28-й минуте Габриэль Жезус удвоил преимущество горожан.

Во второй половине встречи Гюндоган довел счет на табло до разгрома, забив третий мяч в ворота команды из третьего дивизиона.

На 78-й минуте Маккарди смог сократить отставание хозяев, но вскоре Палмер вновь вернул «горожанам» преимущество в три мяча.

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не вышел на поле, так как даже не был в заявке команды на эту встречу.

Кубок Англии, 1/32

«Суиндон» – «Манчестер Сити» 1:4

Голы: Маккарди, 78 – Силва, 14, Жесус, 28, Гюндоган, 59, Палмер, 82.

«Суиндон»: Уорд, Кесслер, Конрой, Хант, Одимайо (Кричлоу, 71), Яндоло, Глэдуин (Уильямс, 71), Рид (Ист, 87), Лайден, Маккерди (Дабре, 87), Симпсон (Парсонс, 83).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Уокер, Аке (Мбете-Тату, 86), Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Лавиа, 83), де Брюйне (Макати, 66), Родри, Бернарду Силва, Палмер (Кайки, 86), Габриэл Жезус.

Павел Харченко
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Манчестер Сити Александр Зинченко

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