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Манчини: «Мы бы с радостью избежали Португалию в стыках, вероятно, что и они не хотят встречаться с нами»
Тренер Италии прокомментировал результаты жеребьевки
26 ноября 22:19
Фото: Sky Sports
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал Football-Italia результаты жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
Итальянцы сыграют с Северной Македонией и могут в финале стыков сыграть против Португалии.
«Да, все могло сложиться получше. Понятно, что нам нужно обыграть Северную Македонию, а португальцам Турцию. Это такой этап, который всегда создает трудности.
Мы уверены в себе и настроены положительно, особенно в более трудные моменты. У нас была отличная отборочная группа. Даже со Швейцарией мы заслужили победу, но нам не удалось. Нам нужно сыграть отличный матч, тогда будем в финале. Роналду 9 раз подряд выводил Португалию на большие турниры? Мы бы с радостью избежали их, вероятно, что и они не хотят встречаться с нами. Возможно, именно против Португалии будет финал».
Матчи полуфинала стыков пройдут 24 марта, а финала – 29-го марта.
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