Манчини: «Мы бы с радостью избежали Португалию в стыках, вероятно, что и они не хотят встречаться с нами»

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал Football-Italia результаты жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

Итальянцы сыграют с Северной Македонией и могут в финале стыков сыграть против Португалии.

Мы уверены в себе и настроены положительно, особенно в более трудные моменты. У нас была отличная отборочная группа. Даже со Швейцарией мы заслужили победу, но нам не удалось. Нам нужно сыграть отличный матч, тогда будем в финале. Роналду 9 раз подряд выводил Португалию на большие турниры? Мы бы с радостью избежали их, вероятно, что и они не хотят встречаться с нами. Возможно, именно против Португалии будет финал».