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«Мариуполь» - «Динамо»: прогноз на матч чемпионата Украины

Что может противопоставить «Мариуполь» действующему чемпиону?
Футбол Прогнозы
29 октября 20:00
«Мариуполь» - «Динамо»: прогноз на матч чемпионата Украины Прогноз

«Мариуполь» только посреди недели встречался с «Динамо» в Кубке Украины. Азовцы уступили со счётом 1:2 и пустили в четвертьфинал киевский клуб. Команда Остапа Маркевича провела очень посредственный матч, не показав должной организации при обороне своих ворот и не перекрыв данный недостаток активностью у чужих ворот. Бросалась в глаза недостаточная глубина состава у хозяев. В Премьер-лиге дела у «Мариуполя» тоже плохи – всего 4 набранных очка после 12-ти матчей. Если азовцы смогут встретить конец первого круга не на последнем месте в таблице, это будет для них чудо.

«Динамо» шагнуло в четвертьфинал национального Кубка весьма уверенно, несмотря на кажущийся скользским счёт 2:1. Пропущенный гол пришёл лишь в концовке игры, за 5 минут до завершения основного времени. Мирча Луческу задействовал ротацию в кубковой встрече, дав сыграть Бойко, Шабанову, Антюху, Ледневу и Шкурину. Основной акцент у киевлян на то, чтобы подойти к зимней паузе с каким-никаким гандикапом над «Шахтёром».

Субботний матч между «Мариуполем» и «Динамо» должен пройти примерно по тому же сценарию, что и кубковый поединок. Но если у «бело-синих» есть кадровые резервы, чтобы проводить ротацию, то азовцам в данном отношении похвастаться особо нечем. Абсолютный аутсайдер вряд ли сможет что-либо противопоставить команде Луческу, пусть даже и в домашнем матче. Ждём ещё более уверенный успех киевлян с форой в 2 и более гола. Ставка на матч – победа гостей с форой (-1,5) за 1,51.

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